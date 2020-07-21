Опубликовано видео допроса участников танцев на МКАД

Видео: Петровка 38

Опубликовано видео допроса задержанных после танцев на проезжей части МКАД. Инцидент произошел накануне – были заняты две полосы дороги.

Танцующих оперативно задержали прибывшие сотрудники полиции. Было установлено, что затор создали участники свадебного кортежа.

В ходе допроса одна из задержанных заявила, что не нарушала общественный порядок. Адвокат заявление своей подзащитной подтвердила и заявила, что та была в другой группе свадебных гостей.

Задержанный мужчина также утверждает, что в танцах участия не принимал. Сотрудник правоохранительных органов объяснил ему, что ведется опрос потенциально причастных к произошедшему.

Еще один опрошенный заявил, что остановился на МКАД не в составе кортежа, а именно потому, что был прегражден проезд. Мужчина подчеркнул, что не знаком с другими задержанными.

Ранее юрист подтвердила, что танцы на проезжей части устроили участники свадебного кортежа. Она также заявила, что невеста к инциденту не причастна.

