Две полосы перекрыли на МКАД из-за танцев

Видео: Москва 24

На МКАД были перекрыты две полосы из-за танцев. Об этом телеканалу Москва 24 сообщила очевидец инцидента Светлана.

На видео видно, как неизвестные остановились посередине дороги на МКАД и начали танцевать.

"[Люди] на две полосы остановились, <...> танцуют, и их объезжают машины. И это все на МКАД, где машины летят со скоростью 110 километров в час", – рассказала Светлана.

Ранее на МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла в районе парка "Лосиный остров". В результате инцидента пострадали два человека, они получили травмы.

До этого на кольцевой автодороге столкнулись четыре автомобиля. Инцидент произошел на 97-м километре внутренней стороны МКАД. Шесть человек пострадали в ДТП.