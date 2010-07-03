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03:21

Появилось фото из барака Мамаева и Кокорина

происшествия спорт

03:21

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Фото: Telegram-канале Skabeeva

Телеведущая Ольга Скабеева посетила в колонии футболистов Александрв Кокоринв и Павла Мамаева, а также опубликовала фото со спортсменами.

Кроме того, в своем Telegram-канале журналистка выложила фотографии кроватей с табличками спортсменов в тюремной одежде, передает газета "Аргументы и факты".

При этом Скабеева рассказала, что в общежитии для правонарушителей вместе со спортсменами живут еще 20 человек.

Среди них – "малолетний убийца", "малолетний преступник и передовик швейного цеха" и обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере.

В то же время телеведущая сообщила точные даты освобождения нападающего петербургского "Зенита" и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Так, Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября, а Кокорин – 7 декабря 2019 года.

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию


4 июля осужденные по делу о двух драках в центре столицы футболисты были этапированы в колонию общего режима Белгородской области.

В октябре 2018 года Кокорин с младшим братом Кириллом, Мамаевым и их другом Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Было возбуждено уголовное дело. Подсудимые признали вину частично. Они принесли извинения за свои действия и выразили готовность оплатить материальный ущерб.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братья Кокорины были приговорены к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – к году и 5 месяцам.

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происшествия спорт

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