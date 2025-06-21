Силы ПВО уничтожили ночью пять беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Минувшей ночью дежурные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По два дрона сбили в Курской и Воронежской областях, а также еще один аппарат – в Мордовии.

Ранее автомобиль скорой помощи подвергся атаке украинского беспилотника в центре Лисичанска в ЛНР. Три человека получили ранения – всех госпитализировали в местную больницу.

Еще одна атака вражеского дрона произошла до этого в Белгоодской области: шесть мирных жителей получили ранения из-за атаки FPV-дрона по одному из предприятий в Шебекино. Кроме того, из-за атаки БПЛА одно из зданий предприятия получило повреждения фасада и остекления.