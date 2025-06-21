ПВО сбила 23 украинских беспилотника над регионами России за два часа

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами вечером 20 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 дронов сбили над Белгородской областью, шесть БПЛА – над Курской, еще два – над Воронежской областью. Воздушные цели были уничтожены в период с 22:00 до 23:55 по московскому времени.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате воздушной атаки, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее три человека пострадали при атаке вражеского дрона по автомобилю скорой помощи в центре Лисичанска в ЛНР. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу.

В ночь на 20 июня подразделения ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник над регионами РФ. Больше всего воздушных целей удалось сбить в Орловской и Курской областях.