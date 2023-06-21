Эксперт сообщил, что запаса кислорода в пропавшем батискафе хватит еще на сутки

Фото: oceangate.com

Экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа сможет растянуть запас кислорода еще на сутки, если не будет разговаривать. Об этом эксперт по исследованию останков "Титаника" Тим Малтин заявил в эфире телеканала CNN.

20 июня представитель северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсон Фредерик говорил, что кислорода экипажу хватит еще на 40–41 час. Запас кислорода, таким образом, должен истечь около 20:00 21 июня по времени восточного побережья США (03:00 22 июня по московскому времени).

Позднее командующий Балтийским флотом в 2001–2006 годах адмирал Владимир Валуев сказал, что экипаж батискафа может продержаться до 150 часов вместо 96 при экономии кислорода.

Сообщения о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появились в СМИ 19 июня. Позже OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня один из членов экипажа судна вышел на связь, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

Воздуха в пропавшем у "Титаника" батискафе осталось менее чем на сутки