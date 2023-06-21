Адмирал оценил, на сколько хватит кислорода в пропавшем батискафе

Фото: oceangate.com

Командующий Балтийским флотом в 2001–2006 годах адмирал Владимир Валуев заявил, что экипаж пропавшего во время экскурсии к обломкам "Титаника" батискафа "Титан" может продержаться до 150 часов вместо 96 при экономии кислорода.

"Где 96 часов, как говорится, объявляется режим экономии, тогда можно и 150 часов продержаться. Ситуация сложная, как повезет", – приводит его слова РИА Новости.

О пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" стало известно 19 июня.

Позже американская компания OceanGate Expedition подтвердила, что глубоководный автономный аппарат принадлежит ей и что он перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечалось, на борту судна могут находиться основатель американской компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Позже один из членов экипажа батискафа вышел на связь. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден, который подчеркнул, что он в порядке и весь экипаж в данный момент ожидает спасателей.

Ранее представитель северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсон Фредерик заявлял, что батискаф сможет находиться под водой еще примерно 40 часов перед тем, как внутри него закончится воздух.



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