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21 июня, 21:20

Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Париже возросло до 24 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Минимум 24 человека пострадали в результате взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города.

Четверо из них находятся в критическом состоянии. Еще как минимум двух человек спасатели ищут под обломками.

Взрыв прогремел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак около 16:55 (17:55 по московскому времени). Здание, где это случилось, полностью обрушилось.

Взрыв спровоцировал сильный пожар. В соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. По предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа. Ранее один из жителей пятого округа рассказал, что услышал сильный взрыв, а затем увидел черный дым и падающие обломки.

Газ взорвался в жилом доме в Париже

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