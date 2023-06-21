Число пострадавших при взрыве в Париже возросло до 24 человек

Фото: телеграм-канал SHOT

Минимум 24 человека пострадали в результате взрыва в доме в пятом округе Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру города.

Четверо из них находятся в критическом состоянии. Еще как минимум двух человек спасатели ищут под обломками.

Взрыв прогремел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак около 16:55 (17:55 по московскому времени). Здание, где это случилось, полностью обрушилось.

Взрыв спровоцировал сильный пожар. В соседних домах выбило стекла. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. По предварительной информации, взрыв был вызван утечкой газа. Ранее один из жителей пятого округа рассказал, что услышал сильный взрыв, а затем увидел черный дым и падающие обломки.

Газ взорвался в жилом доме в Париже