Открытое горение на заводе в подмосковном Волоколамске ликвидировали

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в одноэтажном цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске. О происшествии рассказывается в телеграм-канале МЧС России.

"В 07:30 было ликвидировано открытое горение", – сообщается в публикации.

Волоколамская городская прокуратура намерена проконтролировать ход расследования данного инцидента.

О пожаре в цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске, который располагается на улице Ямской в доме № 37, стало известно вечером 20 июня. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Площадь возгорания составила 6 тысяч квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Огонь перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.

Пожарные смогли локализовать возгорание. В борьбе с огнем задействовали 107 человек и 39 единиц техники.



Пожар произошел на заводе по изготовлению паллет в подмосковном Волоколамске