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Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске локализован
Фото: 50.mchs.gov.ru
Возгорание в одноэтажном цехе по производству деревянных паллет в подмосковном Волоколамске локализовано на площади 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
В ведомстве уточнили, что на данный момент к тушению огня привлекается 107 человек и 39 единиц техники.
О пожаре в цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске стало известно вечером 20 июня. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.
Позже стало известно, что площадь возгорания составила 6 тысяч "квадратов". Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
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