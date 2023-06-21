Пожар на заводе в подмосковном Волоколамске локализован

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Возгорание в одноэтажном цехе по производству деревянных паллет в подмосковном Волоколамске локализовано на площади 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что на данный момент к тушению огня привлекается 107 человек и 39 единиц техники.

О пожаре в цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске стало известно вечером 20 июня. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Позже стало известно, что площадь возгорания составила 6 тысяч "квадратов". Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.