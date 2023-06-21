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Происшествия

Площадь пожара на заводе в подмосковном Волоколамске достигла 6 тысяч "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь возгорания в одноэтажном цехе по производству деревянных паллет в подмосковном Волоколамске, предварительно, составляет 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Как уточнили в прокуратуре Московской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Огонь перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.

В надзорном ведомстве добавили, что установление всех обстоятельств и причин пожара находится под контролем Волоколамской городской прокуратуры.

Сотрудники ведомства также проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки.

О пожаре в цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске стало известно вечером 20 июня. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

До этого возгорание произошло в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

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