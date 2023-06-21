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Площадь пожара на заводе в подмосковном Волоколамске достигла 6 тысяч "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Площадь возгорания в одноэтажном цехе по производству деревянных паллет в подмосковном Волоколамске, предварительно, составляет 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.
Как уточнили в прокуратуре Московской области, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Огонь перекинулся на продукцию, хранившуюся на улице.
В надзорном ведомстве добавили, что установление всех обстоятельств и причин пожара находится под контролем Волоколамской городской прокуратуры.
Сотрудники ведомства также проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки.
О пожаре в цехе по производству деревянных паллет в Волоколамске стало известно вечером 20 июня. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.
До этого возгорание произошло в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.
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