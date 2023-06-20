СК возбудил уголовное дело после смерти людей на пороховом заводе под Тамбовом

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Тамбовской области"

Правоохранители возбудили уголовное дело в Тамбовской области после возгорания и взрыва на пороховом заводе, в результате которого скончались четыре человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

В СК заявили, что точное число пострадавших выясняется.

"Все погибшие – мужчины, работники подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Дело завели по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

20 июля в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области начался пожар. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Происшествие случилось по адресу город Котовск, проспект Труда, дом № 23. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Стало известно, что на заводе произошел взрыв, в результате чего погибли четыре человека и 12 пострадали.

Ситуацию прокомментировал губернатор региона Максим Егоров, который заявил, что причина возгорания на Тамбовском заводе заключается в человеческом факторе. Вместе с этим он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь.

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