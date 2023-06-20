Пожар вспыхнул на заводе по изготовлению паллет в подмосковном Волоколамске

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Пожар произошел в нежилом здании в подмосковном Волоколамске, по адресу: улица Ямская, дом 37. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 22:18. Информация о площади возгорания или возможных пострадавших пока не приводится.

Всего для тушения пожара привлекается 21 человек и 6 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, возгорание произошло на заводе по изготовлению паллет.

Ранее сообщалось, что в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области начался пожар. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

По последним данным, в результате пожара на пороховом заводе количество погибших выросло до 5 человек.