16:23Происшествия
Пожарные потушили возгорание на складе в Ярославле
Фото: 76.mchs.gov.ru
Крупный пожар на складе в Ярославской области потушили. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание полностью ликвидировали в 15:02 по московскому времени.
Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров. Предположительно, внутри складских помещений находились лакокрасочные материалы.
В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 25 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
Складские помещения загорелись в Ярославле
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