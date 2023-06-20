Пожарные потушили возгорание на складе в Ярославле

Фото: 76.mchs.gov.ru

Крупный пожар на складе в Ярославской области потушили. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, возгорание полностью ликвидировали в 15:02 по московскому времени.

Площадь возгорания достигала 2,5 тысячи квадратных метров. Предположительно, внутри складских помещений находились лакокрасочные материалы.

В ликвидации пожара были задействованы 75 человек и 25 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.



Складские помещения загорелись в Ярославле