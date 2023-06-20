Пожар вспыхнул в здании на улице Атласова в ТиНАО

Возгорание произошло в доме на улице Атласова в ТиНАО. Пламя охватило несколько квартир на последних этажах здания, сообщили очевидцы.

"Жуть, что там творится. С двух сторон вся трешка горит! Полностью", – поделился один из очевидцев.

Ранее сообщалось , что в Ярославле загорелся склад, где могут находиться лакокрасочные материалы. Площадь пожара составляет 2 500 квадратных метров.

По информации МЧС по региону, в 07:36 спасателям удалось локализовать огонь. В ликвидации пламени задействованы 25 единиц техники и 75 человек. Данных о пострадавших нет.