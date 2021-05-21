Пострадавшие в ДТП с блогером Билом рассказали, как он вел себя после аварии

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Пострадавшие в ДТП с блогером Эдвардом Билом Юлия и Григорий Орловы рассказали Москве 24 подробности происшествия. Авария произошла, когда пара ехала утром на работу.

"Мы выезжали из тоннеля на Садовом кольце, и я увидел впереди синюю машину, которая выскочила на встречку. Произошел удар во впередиидущую машину, потом мы залетели под нее, а она налетела на нас. Сработали подушки безопасности. После того как вышли, стали понимать, что происходит", – поделились очевидцы.

Супруги отметили, что после случившегося Эдвард Бил сразу подошел к пострадавшей (Марии Артемовой. – Прим. ред.). После этого он вновь сел в свой автомобиль и больше не выходил из него.

Также они рассказали, что многие машины были искорежены.

"У супруги был удар груди – она обращалась в скорую на месте. Поставили диагноз "ушиб грудной клетки". Он прошел через 4 дня. А у меня удар левой руки был об руль. Рука опухла и разболелась шея. Поставили диагноз, сказали, что это обострившаяся грыжа на фоне удара. А рука до сих пор болит", – прокомментировал Орлов, добавив, что экстренные службы приехали на место аварии оперативно.

По словам Орловых, представители блогера не выходили на связь. Спустя время пара сама с ними связалась.

"Встретились с помощником адвоката, озвучили, сколько стоит ремонт. В ответ услышали, что все обдумают, к нам приедет эксперт – друг Била. Он стал предлагать отремонтировать машину сам. Но мы сказали, что нам нужно возмещение", – подчеркнул пострадавший.

ДТП произошло 1 апреля: на Садовом кольце столкнулись сразу пять автомобилей. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу Audi.

Блогеру предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета некоторых действий до 1 июня.

Позднее защита потерпевшей попросила закрыть уголовное дело в отношении блогера Эдварда Била. Последний рассказал, что выплатил компенсацию Артемовой.

