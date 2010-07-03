В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
Друзья, коллеги, знакомые и просто жители Мурманска, принявшие трагедию близко к сердцу, пришли проводить погибших в последний путь.
ЧП произошло 5 мая. Лайнер выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.
41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.
Предварительный доклад о причинах случившегося опубликуют в конце мая. По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий – конструктивные недостатки самолета.
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