В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Сергей Ещенко

В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.

Друзья, коллеги, знакомые и просто жители Мурманска, принявшие трагедию близко к сердцу, пришли проводить погибших в последний путь.

ЧП произошло 5 мая. Лайнер выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, но вынужден был вернуться в воздушную гавань. При аварийной посадке он загорелся.

41 человек погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек.

Предварительный доклад о причинах случившегося опубликуют в конце мая. По некоторым данным, в Sukhoi Superjet 100 ударила молния. Она запустила череду событий, которые привели к катастрофе. Одна из версий – конструктивные недостатки самолета.