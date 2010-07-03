Замглавы Росрезерва Кирюхину предъявлено обвинение в хищениях

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Заместителю главы Росрезерва Александру Кирюхину и другим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в хищениях. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Следователи уточнили, что речь идет о хищении бюджетных средств при восстановлении качества дизельного топлива, хранящегося на комбинатах Росрезерва.

В числе подозреваемых, помимо Кирюхина, – экс-начальник управления нефтепродуктов Вадим Гаврилов и его заместитель Олег Лазарев, директор научно-исследовательского института проблем хранения Сергей Уланин, гендиректор субподрядной организации Александр Безруков.

Под домашним арестом в данный момент находятся Кирюхин и Безруков. Гаврилов и Уланин отправлены под стражу. Меру пресечения еще одному подозреваемому – Лазареву – изберет во вторник, 21 мая, Басманный районный суд.

Как полагают следователи, в 2014 году между Росрезервом и ООО "СО "Тверьнефтепродукт" было заключено соглашение на сумму более 3,2 миллиарда рублей на оказание услуг по восстановлению качества дизельного топлива после длительного хранения. При этом сотрудники Росрезерва заранее знали, качество топлива не получится улучшить.

За фиктивные работы компании были выплачены деньги из федерального бюджета. "Государству причинен ущерб в особо крупном размере", – резюмировали в СК.

