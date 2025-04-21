Yonhap: один человек погиб из-за поджога многоквартирного дома в Сеуле

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Пожар произошел в многоквартирном доме в Сеуле Южной Кореи. В результате погиб один человек, еще 11 пострадали, сообщает газета "Известия" со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

По данным СМИ, двоих из пострадавших госпитализировали после падения из здания. Остальные получили незначительные травмы, у них выявили отравление дымом и затрудненное дыхание.

Как считают правоохранители, трагедия могла произойди из-за мужчины, который намеренно поджег дом. Его разыскивают.

Ранее в Субанг-Джае в Малайзии пять человек были госпитализированы, еще 25 получили ранения в результате пожара на газопроводе. Кроме того, было нарушено электроснабжение в пострадавшем районе.

Также пожар произошел на стройплощадке у аквапарка на острове Яс в столице ОАЭ Абу-Даби. По версии местных СМИ, инцидент случился возле аквапарка Yas Waterworld. Его планировалось открыть для гостей в 2025 году.