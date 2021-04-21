В ижевском магазине мужчина расстрелял экс-сожительницу и скрылся

Фото: Следственный комитет РФ по Удмуртской Республике

В Ижевске мужчина расстрелял из огнестрельного оружия в магазине свою бывшую сожительницу. Правоохранители Удмуртии ищут преступника, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Вечером 20 апреля 43-летний Роберт Гильманов в магазине на улице Клубной в Ижевске при покупателях выстрелил в 37-летнюю продавщицу из огнестрельного оружия. Женщина от полученного ранения скончалась на месте", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина был бывшим сожителем погибшей. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемого объявили в розыск.

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