В ГИБДД опровергли информацию о въезде пьяного водителя в стену дома на Якиманке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ГИБДД не подтвердили информацию о том, что в районе Якиманка водитель врезался в стену дома, сообщает Агентство "Москва".

"Такая информация не поступала, сегодня подобного ДТП по указанному адресу не происходило", – отметили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что утром 21 апреля нетрезвый водитель въехал в стену дома на улице Большая Якиманка.

19 апреля два человека погибли в результате аварии на Кутузовском проспекте. Водитель Hyundai Solaris совершил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом.

До этого человек погиб под колесами покатившегося авто на улице Миклухо-Маклая.