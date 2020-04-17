Человек погиб под колесами покатившегося авто в Москве

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На юго-западе Москвы произошло смертельное ДТП. В столичном управлении ГИБДД рассказали, что покатившийся со стоянки автомобиль сбил пешехода.

"Сегодня в 17:05 в районе дома 37 на улице Миклухо-Маклая произошло ДТП – наезд на пешехода. Автомобиль покатился самопроизвольно и сбил пешехода", – сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

От полученных травм пешеход скончался. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали случившегося.

Ранее машины столкнулись на улице Павла Андреева у дома 23. Из-за ДТП движение перекрыто не было. В результате происшествия два человека пострадали.