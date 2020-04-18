Два человека погибли в ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ. ДТП ДПС МСК МО"

Два человека погибли в результате аварии на Кутузовском проспекте. Дорожный инцидент произошел в районе дома 38, заявили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции на странице в Twitter.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Хендай Солярис погибли. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", – говорится в заявлении столичного ведомства.

До этого сообщалось, что водитель иномарки совершил выезд на полосу встречного движения, после чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом. В салоне автобуса никто не пострадал, на место прибыли экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

Ранее стало известно, что ДТП с пострадавшими произошло на юге Москвы.