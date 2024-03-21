21 марта, 08:45Происшествия
Двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Фото: 123RF/danielt1994
Двух жителей Мариуполя задержали за видео и комментарии в соцсетях, оправдывающие теракт на Крымском мосту и террористические действия одной из запрещенных в РФ украинских неонацистских организаций, сообщает сайт "Аргументы и факты".
УФСБ по Донецкой Народной Республике возбудило два уголовных дела по статьям "Публичные призывы к террористической деятельности" и "Публичное оправдание или пропаганда терроризма".
Проводится проверка, направленная на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.
В мае прошлого года уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении режиссера Евгения Беркович. Поводом для этого стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.
Позже в СК РФ попросили арестовать Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которую также обвинили в аналогичном правонарушении.
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