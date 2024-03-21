Двух жителей Мариуполя задержали за оправдание терроризма в соцсетях

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Двух жителей Мариуполя задержали за видео и комментарии в соцсетях, оправдывающие теракт на Крымском мосту и террористические действия одной из запрещенных в РФ украинских неонацистских организаций, сообщает сайт "Аргументы и факты".

УФСБ по Донецкой Народной Республике возбудило два уголовных дела по статьям "Публичные призывы к террористической деятельности" и "Публичное оправдание или пропаганда терроризма".

Проводится проверка, направленная на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.

В мае прошлого года уголовное дело об оправдании терроризма возбудили в отношении режиссера Евгения Беркович. Поводом для этого стал поставленный режиссером спектакль "Финист – Ясный сокол". Он рассказывает о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты.

Позже в СК РФ попросили арестовать Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук, которую также обвинили в аналогичном правонарушении.



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