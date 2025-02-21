Уголовное дело заведено после издевательств над девушками на Урале

Фото: телеграм-канал Readovka

Следователи возбудили дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера после издевательств трех молодых людей над двумя девушками в уральском Каменске-Уральском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 3 января. Следствие установило, что трое местных жителей насильно посадили в две машины двоих девушек, одна из которых является несовершеннолетней, и увезли на автомойку, расположенную на улице Карла Маркса. После этого злоумышленники применили физическое и психическое насилие в отношении жертв.

В свою очередь, региональная прокуратура заявила, что молодые люди 2004, 2008 и 2007 годов рождения из-за личного конфликта избили руками и ногами девушек по голове и туловищу.

Управление МВД России по Свердловской области в своем телеграм-канале заявило о задержании всех злоумышленников, являющихся гражданами РФ. При этом один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье о краже. В ведомстве предположили, что конфликт у молодых людей с девушками произошел якобы из-за оскорблений в Сети.

Между тем местные СМИ считают, что злоумышленники отвезли девушек на автомойку из-за отказа одной из них вступить в отношения. По информации журналистов, там их раздели и более часа обливали холодной водой и пеной для мойки машин, а также таскали за волосы.

Прокурор города Дмитрий Ершов уже провел с разъяснительно-профилактическую работу с молодыми людьми. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

"Наказание за наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы", – уточнили в региональном МВД.

Сейчас следователи продолжают проводить мероприятия для сбора и закрепления доказательств. Они уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы. С подозреваемыми проводятся необходимые процессуальные действия.

Межу тем прокуратура проконтролирует ход расследования дела. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку деятельности органов системы профилактики, законных представителей несовершеннолетних на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику преступлений несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее двое мужчин похитили девочку в Тюменской области. Они насильно посадили в машину школьницу, которую караулили с утра около выхода из школы.

Спустя время автомобиль остановили сотрудники ГАИ в Саратовской области. Девочку и находившихся в машине граждан доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

