Движение частично восстановили на Дербеневской набережной после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение частично восстановили на Дербеневской набережной Москвы, где ранее произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по второй полосе в направлении ТТК и второй полосе движения в направлении центра восстановлено", – заявили в ведомстве.

Столкновение произошло на Дербеневской набережной в районе дома 13/17. В аварию попали три легковых и один грузовой автомобили. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне грузовая машина столкнулась с пассажирским автобусом, перевозившим медиков. Инцидент произошел в подмосковных Химках. Сообщается, что три человека пострадали, водитель грузовика погиб.

