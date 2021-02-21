Движение перекрыто на Дербеневской набережной в сторону Садового кольца из-за ДТП

Фото: телеграм-канала Дептранс. Оперативно

На Дербеневской набережной в районе дома 13/17 произошло ДТП. Там столкнулись три автомобиля с участием грузовика. Об это говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.

"Перекрыто движение в сторону Садового кольца", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что информация о пострадавших уточняется.

Ранее крупное ДТП произошло на Гостиничной улице на севере Москвы. Там столкнулись в общей сложности 10 автомобилей и автобусов. Движение в районе аварии было затруднено днем четверга, 18 февраля. В результате аварии никто не пострадал.