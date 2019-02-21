Замглавы администрации Щелковского района арестована

Замглавы администрации Щелковского района Подмосковья Ирина Иванова арестована, передает телеканал Москва 24.
Ей вменяют коррупцию с муниципальной собственностью. Суд постановил заключить ее под стражу до 18 апреля.
По сведениям следствия, Иванова совместно с начальником управления земельных отношений Виталием Андрусенко продала муниципальную землю по заниженной цене третьим лицам. Ущерб по делу превышает пять миллионов рублей. Следствие устанавливает всех участников сделки.
19 февраля представители СК провели обыски в администрации района. В отношении первой замглавы Щелковского района и ее подчиненного – начальника управления земельных отношений возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее был задержан врио главы подмосковного Дзержинского, бывший глава Пушкинского района области Сергей Грибинюченко по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов.
За денежное вознаграждение он обещал общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области. Видео задержания Грибинюченко опубликовал СК.
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