Следователи пришли с обыском в администрацию Щелковского района

Представители СК проводят обыски в администрации Щелковского района Московской области. Основанием стали подозрения на должностное преступление одного из сотрудников, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Факт обысков уже подтвердили в региональном главке ведомства, однако детали там предпочли не раскрывать.
Как утверждает источник, пока не заведено уголовное дело. Задержаний также не проводилось. Вопросы у правоохранителей возникли в связи с деятельностью одного из заместителей главы администрации.
По данным Mash, обыски проводились в кабинете замглавы администрации Щелковского района по жилищным вопросам Ирины Ивановой: чиновницу подозревают в махинациях с муниципальными землями/объектами.
Речь идет об автостоянке на улице Строителей площадью почти 2 тысячи квадратных метров. По информации телеграм-канала, Иванова вступила в сговор с другим чиновником и продала госметры по заниженной цене местным бизнесменам. Ущерб составил 7 миллионов рублей. Официального подтверждения информации пока нет.
Ранее был задержан врио главы подмосковного Дзержинского, бывший глава Пушкинского района области Сергей Грибинюченко по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов.
За денежное вознаграждение он обещал общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Московской области. Видео задержания Грибинюченко опубликовал СК.
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