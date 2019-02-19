Появилось видео задержания врио главы Дзержинского

Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего главы Пушкинского района, исполняющего обязанности главы города Дзержинский Московской области Сергея Грибинюченко. До этого ведомство подтвердило факт задержания.

Грибинюченко подозревается в получении особо крупной взятки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

На видео, которое длится полминуты, зафиксирован момент задержания Грибинюченко в кабинете, когда он получал взятку за покровительство коммерческой компании. Размер взятки, как сообщал СК, составляет 20 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что передача денег состоялась 18 февраля. По данным следствия, Грибинюченко получил взятку от лица, действующего под контролем правоохранительных органов.