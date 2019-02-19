Замглавы Щелковского района подозревается в мошенничестве

В отношении первой замглавы Щелковского района и ее подчиненного – начальника управления земельных отношений возбудили уголовное дело по факту мошенничества на семь миллионов рублей, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в марте 2017 года подозреваемые приобрели право собственности на автостоянку на улице Строителей площадью почти две тысячи квадратных метров. Позже подозреваемая продала госметры по заниженной цене местным предпринимателям. Ущерб составил семь миллионов рублей.

Во вторник, 19 февраля, представители СК провели обыски в администрации Щелковского района Московской области.

Ранее был задержан врио главы подмосковного Дзержинского, бывший глава Пушкинского района области Сергей Грибинюченко по подозрению в получении взятки в 20 тысяч долларов.