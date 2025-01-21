Трамваи задерживались на Чертановской улице Москвы из-за ДТП

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На Чертановской улице, в районе остановки "Чертаново Центральное", из-за ДТП на путях задерживались трамваи № 1 и 16. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В связи с этим маршруты были временно изменены. Позже движение трамваев восстановили.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Орехово-Зуеве. Дорожная авария произошла утром 21 января в районе шестого километра трассы МБК – Анциферово – Давыдово. После ДТП было заведено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.