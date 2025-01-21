Объект инфраструктуры получил повреждения после взрывов в Днепре

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Объект инфраструктуры был поврежден после нескольких взрывов в Днепре на востоке Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

По его словам, в городе после взрывов был частично разрушен склад, который эксплуатировался лишь отчасти.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на украинские СМИ, в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях также была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 20 января в семи областях Украины также раздалось несколько взрывов. Так, о взрывах сообщали в Черкасской, Николаевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, взрывы прогремели в районе Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, а также около городов Нежин и Чернигов в Черниговской области.

До этого российские войска в ответ на украинские обстрелы американскими ракетами ATACMS атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесен в том числе по конструкторскому бюро "Луч", которое производит управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха".

