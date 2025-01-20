РИА Новости: взрывы прогремели ночью в семи областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздалось в семи областях Украины в ночь на 20 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

За прошедшую ночь о звуках взрывов сообщали в Черкасской, Николаевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Кроме того, взрывы прогремели в районе Харькова, Кривого Рога в Днепропетровской области, а также около городов Нежин и Чернигов в Черниговской области.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Сумской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях страны.

Ранее российские войска в ответ на атаки американскими ракетами ATACMS со стороны ВСУ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Удар был нанесен в том числе по конструкторскому бюро "Луч", которое производит управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха".

В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели операции были достигнуты, объекты поражены.