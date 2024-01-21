Среди выживших после крушения самолета в Афганистане есть пилот

Фото: телеграм-канал Mash

Пилот самолета Falcon 10, который летел в Россию, выжил после авиакатастрофы в Афганистане. Об этом информирует телеканал Tolo News со ссылкой на министерство транспорта и авиации.

Отмечается, что пилот рассказал ведомству Афганистана, что после крушения самолета выжили четыре человека, включая его самого.

21 января самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над территорией Афганистана. На этом фоне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшее смерть двух и более лиц.

По данным консульского отдела посольства РФ в Таиланде, самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи.

В Росавиации сообщили, что наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет. Из шести человек, которые находились на борту воздушного судна, четыре выжили. Судьба еще двоих человек выясняется.

В СМИ также писали, что один из выживших смог добраться до села Педу и попросил о помощи. Он использовал жесты, уточнили в статье. Жители села Педу отвели его местным представителям "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ). В группировке заявили, что летевшие в самолете иностранцы в настоящее время находятся у них.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Falcon 10 в Афганистане