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21 января, 17:23

Происшествия

Спасатели нашли потерпевший крушение самолет в Афганистане

Фото: телеграм-канал Readovka

Наземная поисково-спасательная служба нашла самолет Falcon 10, который разбился в Афганистане. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

По предварительным данным, из шести человек, находившихся на борту воздушного судна, четыре выжили. Судьба еще двоих человек выясняется.

Воздушное судно Falcon 10, которое имеет регистрацию в госреестре РФ, перестало выходить на связь и пропало с радаров над территорией Афганистана. Самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан вследствие технической неисправности, писали в СМИ.

На этом фоне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности и эксплуатации самолета, повлекшее смерть двух и более лиц. В свою очередь, Росавиация сообщила, что к возможному месту крушения самолета Falcon 10 направилась поисково-спасательная группа из местных специалистов.

Согласно информации консульского отдела посольства РФ в Таиланде, самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Falcon 10 в Афганистане

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