РИА Новости: мощные взрывы прогремели в Киеве

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Мощные взрывы прогремели в Киеве утром 20 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой информации Украины, воздушная тревога по состоянию на 08:30 по московскому времени звучит на всей территории страны. О взрывах в украинской столице рассказало одно из изданий, позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, связанных с работой ПВО Украины.

В ночь на 17 декабря несколько взрывов прозвучало в украинском городе Сумы. Сирены воздушной тревоги звучали в Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях страны.

Вечером того же дня взрыв прогремел в Киеве. Местные жители пожаловались на скачки напряжения и проблемы со светом и водой. Региональная военная администрация заявила также о взрывах в Киевской области.