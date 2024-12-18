ТАСС: взрывы произошли в Киеве и еще нескольких городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный взрыв прогремел в Киеве вечером 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные жители жалуются на скачки напряжения и перебои со светом и водой. Также региональная военная администрация сообщает о взрывах в Киевской области.

Помимо этого, звуки взрывов раздались этим же вечером в Черкассах, Павлограде и Харькове. Подробности случившегося пока не приводятся.

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины.

13 декабря в Киеве и на всей территории Украины произошли экстренные отключения света. Специалисты начали принимать меры для минимизации последствий случившегося.

Позже стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрога.