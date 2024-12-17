Украинские СМИ: новые графики отключений света на Украине дали сбой

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Новые графики отключения света на Украине, которые вступили в силу 16 декабря, дали сбой уже в первый день их действия, сообщает "Радио 1" со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, во многих городах и населенных пунктах электроэнергию отключали неравномерно и не по расписанию. Жители рассказывают, что одним приходится сидеть без электричества дольше положенного времени, в то время как другие и вовсе не подпадают под отключения.

Также они недовольны новым делением на подгруппы и дополнительным временем на подачу электричества, которое только ухудшило ситуацию. Как считают СМИ, нововведение вместо порядка привнесло лишь дополнительную путаницу и недовольство среди населения.

"Уже в первый день жизни по новым графикам во многих населенных пунктах, включая крупные города, все пошло наперекосяк", – пишут жители.

Ранее член наблюдательного совета украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в стране не успеют восстановить работу всех поврежденных объектов энергетики до наступления зимы.

Бойко также обратил внимание, что в прошлом году страна не сталкивалась с настолько серьезными и системными разрушениями инфраструктуры. Он подчеркнул, что в этом году ситуация существенно ухудшилась.