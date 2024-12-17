ТАСС: взрывы произошли в Сумах на Украине

17 декабря, 04:36Политика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Несколько взрывов прозвучало в городе Сумы на Украине в ночь на 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Подробности случившегося пока не приводятся. Сирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской и Черниговской областях Украины.
Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины в ответ на атаку шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому Таганрога.
После этого удара Киев обратился к пяти соседним странам с запросом об импорте электроэнергии. Объем потенциальных поставок может превысить 13,4 тысячи мегаватт в час.
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