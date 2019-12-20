В автобусе в подмосковном Реутове обнаружено взрывное устройство – СМИ

Фото: скриншот видео телеграм-канал Mash

СМИ сообщают, что в подмосковном Реутове в автобусе обнаружили предмет в полиэтиленовом пакете, похожий на бомбу.

Отмечается, что на месте находятся кинологи с собаками. Пакет обмотан скотчем и проводами. Ближайший район оцепили.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в Москве началась волна сообщений о "минировании", при этом ни один случай до сих пор не подтвердился. В пятницу, 20 декабря, эвакуация затронула главный корпус МАРХИ. В университет поступило сообщение о бомбе и на время проверки всех студентов вывели из здания. Информация впоследствии не подтвердилась.

