Жителя Нижнекамска осудили на 14 лет за попытку подрыва железнодорожных путей

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Житель Нижнекамска получил 14 лет колонии за попытку подрыва железнодорожных путей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

"Центральный окружной военный суд приговорил Шамшутдинова Р. Н. к 14 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. Последующее ограничение свободы составит 1,5 года", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

По данным следствия, Шамшутдинов также собирал сведения о сотрудниках ФСБ и МВД России с целью их возможного похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства.

Ранее россиянина Юрия Ещенко приговорили к 13 годам колонии за попытку продать ЦРУ данные о вооружении Северного флота. Мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.