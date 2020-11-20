Департамент соцзащиты назвал ложной информацию о насилии в московской приемной семье

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В департаменте труда и социальной защиты населения столицы сообщили, что информация в СМИ о насилии отца над 10 приемными детьми является ложной. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Как только в СМИ появилась данная информация, сотрудники полиции начали проверку. Выяснилось, что здоровью и жизни детей ничего не угрожает, они находятся в безопасности", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что приемная семья находится под наблюдением сотрудников соцзащиты, им оказывается поддержка.