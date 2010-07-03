Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:45

Суд продлил домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Анатолия Кайро

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Басманный суд продлил домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро. Его обвиняют в незаконном выводе денежных средств за рубеж, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, Кайро будет находиться под домашним арестом до 25 февраля 2020 года.

Летом СК завел на основателя "Рольфа" Сергея Петрова дело о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Находясь за границей, он отказался возвращаться в Россию.

По мнению Петрова, уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании. Он заявил, что постоянно получает предложения о продаже автодилера.

В сентябре Петрова объявили в международный розыск и заочно арестовали. СМИ он сказал, что ему не грозит экстрадиция, потому что он имеет гражданство Австрии, которая не выдает своих граждан. В ноябре стало известно, что Петров может продать бизнес.

Кайро – первый задержанный по делу. Следствие полагает, что он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым.

Компания "Рольф" – один из крупнейших автодилеров в России. Сергей Петров в 2004 году покинул должность главы компании. В 2007–2016 годах он являлся депутатом Госдумы.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика