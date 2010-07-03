Суд продлил домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Анатолия Кайро

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Басманный суд продлил домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро. Его обвиняют в незаконном выводе денежных средств за рубеж, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева, Кайро будет находиться под домашним арестом до 25 февраля 2020 года.

Летом СК завел на основателя "Рольфа" Сергея Петрова дело о незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Находясь за границей, он отказался возвращаться в Россию.

По мнению Петрова, уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании. Он заявил, что постоянно получает предложения о продаже автодилера.

В сентябре Петрова объявили в международный розыск и заочно арестовали. СМИ он сказал, что ему не грозит экстрадиция, потому что он имеет гражданство Австрии, которая не выдает своих граждан. В ноябре стало известно, что Петров может продать бизнес.

Кайро – первый задержанный по делу. Следствие полагает, что он участвовал в реализации преступной схемы, организованной Петровым.

Компания "Рольф" – один из крупнейших автодилеров в России. Сергей Петров в 2004 году покинул должность главы компании. В 2007–2016 годах он являлся депутатом Госдумы.