Российские силы ПВО ночью сбили украинскую ракету над Курской областью

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО в ночь на 20 сентября сбили ракету ВСУ в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

"Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью", – написал глава региона.

Смирнов также выразил благодарность расчетам ПВО.

Ранее Минобороны России сообщило, что восемь беспилотников ВСУ были сбиты в ночь на 20 сентября над Белгородской областью.

Кроме того, в ночь на 18 сентября силы ПВО РФ уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты над Курской областью, 16 уничтожены над Брянской, 7 – над Смоленской, 3 – над Белгородской и 1 – над Орловской.