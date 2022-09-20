Пожар на лакокрасочном производстве в Ижевске полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Пожар на лакокрасочном предприятии в Ижевске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Удмуртия.

В ведомстве уточнили, что превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения в атмосферном воздухе не зафиксировано.

О возгорании стало известно 19 сентября. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Огнем был охвачен второй этаж здания, а также кровля, которая в результате частично обрушилась на площади 1,6 тысячи квадратных метров.

К тушению привлекали около 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с лакокрасочными материалами и электрокабелями произошел в Комсомольске-на-Амуре. Площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров.

