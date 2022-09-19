Производственное здание загорелось в Ижевске на площади 5 тыс кв метров – МЧС

Фото: телеграм-канал "МЧС РОССИИ"

Здание лакокрасочного предприятия в Ижевске горит на площади более чем 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Происходит горение кровли и второго этажа здания на площади более 5 000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на площади 1 000 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в тушении огня задействованы 100 человек и 30 единиц техники. На месте также работает мобильная лаборатория по замеру экологической обстановки в районе пожара.

Между тем в региональном управлении МЧС заявили, что в результате происшествия никто не пострадал. В целях ликвидации возгорания продолжается наращивание соответствующих сил и средств.

Ранее в Москве в Институте органической химии на Ленинском проспекте взорвалась колба с химикатами. В результате инцидента пострадали несколько человек. На место были вызваны медики, спасатели и специалисты, устанавливающие, какое вещество находилось в колбе.