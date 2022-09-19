Пожар на лакокрасочном производстве в Ижевске локализован

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Возгорание на лакокрасочном производстве в Ижевске локализовано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике.

"На месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. <...> В 23:24 объявлена локализация пожара", – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила более 5 тысяч квадратных метров. К тушению привлекали около 100 человек и 30 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что происходило горение второго этажа и кровли, которая частично обрушилась.

Сообщение о пожаре поступило в 19:40 по московскому времени. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на складе с лакокрасочными материалами и электрокабелями. Площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека.

