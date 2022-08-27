Склад загорелся в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает региональный главк МЧС России.

По предварительной информации, площадь пожара составляет порядка 2 тысяч квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

В ведомстве уточнили, что в помещении находились электрокабели и лакокрасочные материалы. Отмечается, что до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 22 человека.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на складе в поселке Тучково в Московской области. Уточнялось, что площадь пожара составляла 750 квадратных метров. Позже пожар удалось потушить.

