Фото: телеграм-канал "МЧС Удмуртии"

Открытое горение на лакокрасочном производстве в Ижевске ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Удмуртия.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в понедельник в 19:40 по московскому времени. В 23:24 была объявлена локализация.

Площадь пожара составила более 5 тысяч квадратных метров. Происходило горение второго этажа и кровли, которая в результате частично обрушилась

К тушению привлекали около 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. На месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с лакокрасочными материалами и электрокабелями произошел в Комсомольске-на-Амуре. Площадь возгорания составила порядка 2 тысяч квадратных метров.

